Van Gogh à Auvers-sur-Oise Les derniers mois (catalogue officiel d'exposition)

"Ces toiles vous diront ce que je ne sais dire en paroles". 20 mai 1890, Vincent van Gogh arrive à Auvers-sur-Oise. Il vient de quitter la maison de santé de Saint-Rémy-de-Provence et espère apaiser ses maux dans cette campagne du val d'Oise, auprès du Dr Gachet. Aspirant à saisir "le passage désespérément rapide des choses dans la vie moderne" , il travaille sans relâche et réalise 74 tableaux et plus de 50 dessins en deux mois à peine. Il expérimente thèmes et formats inédits et livre une oeuvre originale, à la touche plus que jamais expressive et aux accords de couleurs nouveaux. Le 27 juillet 1890, il met fin à ses jours. Fruit d'une étroite collaboration entre le Van Gogh Museum et le musée d'Orsay, cet ouvrage propose une nouvelle datation des oeuvres, décrypte cette production artistique encore méconnue et analyse la souffrance psychique qui a conduit le peintre à mettre un terme brutal à son art. Ouvrage en coédition avec le Musée d'Orsay.