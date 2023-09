Tu seras l'ouvrage parfait de Dieu. 12 textes présentés et commentés par Marie L. Chaieb

L'auteur part du principe que la pensée d'Irénée reste encore mal connue et mal promue en France, et se propose de montrer l'intérêt de son oeuvre. L'ouvrage est constitué de douze chapitres, chacun commentant, autour d'un texte capital, une idée majeure de la pensée d'Irénée, présentée dans son Contre les hérésies La volonté est aussi de montrer comment, par delà les siècles et les développements dans l'histoire du christianisme, la pensée d'Irénée est encore féconde pour notre époque et nos problématiques.