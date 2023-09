Père Elijah, une apocalypse tome 2 (BD). De Profundis

L'affrontement entre le Père Elijah et le Président semble perdu d'avance. Maintenant que les masques sont tombés, le carme ne peut en effet plus compter que sur la prière et sur l'amitié de rares fidèles le cardinal Stato le pape, un ami prêtre et Anna Face à eux, la conjuration contre l'Eglise semble toujours plus vaste et ténébreuse. Stato et Elijah se retrouvent au fond des catacombes Mais surtout, un horrible danger rôde autour d'Anna qui a cherché à comprendre ce qui est arrivé à son mari Stefano, ancien proche du Président assassiné quelques années plus tôt Elijah parviendra t il à déjouer les plans de ses ennemis pour exposer à la face du monde le vrai visage du Président Et saura t il protéger Anna y compris d'elle même.