Une promesse d'aventure

La vie hautement romanesque de la maestra du polar Donna Leon est une autrice incontournable adulée par des millions de lecteurs dans le monde entier pour son célèbre personnage de Guido Brunetti, commissaire de police à Venise. Mais avant de connaître le succès littéraire, la romancière américaine a voyagé aux quatre coins du monde - de la Chine à l'Arabie saoudite en passant par l'Iran -, animée par une soif de découverte et d'exploration. Toutefois, c'est à Venise que cette baroudeuse pose enfin ses valises : fascinée par la culture vénitienne, son art, sa gastronomie, sa musique, Donna Leon donne naissance à l'univers du commissaire Brunetti. La Sérénissime et ses canaux, ses trattorie et ses piazze emblématiques seront alors une source d'inspiration inépuisable pour ses enquêtes captivantes. Avec finesse et humour, Donna Leon évoque le grand périple de sa vie et nous révèle enfin les secrets qui se cachent derrière Guido Brunetti, figure mythique du roman policier.