Mystère au château de Léonard de Vinci

Le grand-père d'Alice et Zoé vient de s'installer dans une vieille ferme non loin d'Amboise et du Clos Lucé, le château où vivait Léonard de Vinci ! Adam, un garçon du village, rapporte aux filles une légende locale qui affirme qu'il y a un souterrain dans leur maison. Alice et Zoé commencent à explorer tous les recoins de la vieille ferme. Et si elle était reliée aux châteaux voisins, dont celui de Léonard ?