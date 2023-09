Le langage secret des chats. Interpréter leurs miaulements et leurs comportements

Descendant des timides et solitaires chats sauvages d'Afrique du Nord, les chats domestiques se sont installés dans les foyers du monde entier. Mais comment ces chats, autrefois sauvages, se sont-ils glissés dans nos maisons et dans nos coeurs, nous convainquant de les garder au chaud, de les nourrir et de les choyer ? Tout simplement en apprenant à nous parler. Pouvons-nous comprendre ce que signifient les miaulements et autres signaux des chats ? Comment les chats nous perçoivent-ils ? Et comment pouvons-nous utiliser ces informations pour améliorer notre façon de communiquer avec nos amis félins ? En se référant à des documents historiques, en explorant des études scientifiques modernes sur la communication entre l'homme et le chat, et en incluant des dessins simples et élégants, ce livre s'adresse à tous les amoureux des chats qui souhaitent en savoir plus sur leur compagnon.