Les recettes culte - Bouillon

Héritage parisien, le bouillon Pigalle s'inspire des "bouillons" créés au milieu du XIXe siècle. Des tables XXL où consommés et bas morceaux s'offraient en quantités de façon à garantir prix bas et service de qualité. Découvrez les coulisses du bouillon Pigalle et les petits secrets de ses équipes pour préparer comme il se doit un repas comme au bouillon !