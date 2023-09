Le grand quiz séries avec Allociné

Répondez aux questions et soyez la première équipe à atteindre le palier "tueur en séries". Avec 240 cartes et 1 livret. 6 catégories de questions : - Mimes & génériques - Pitch - Compléments & parodies - Indices & mots interdits - Passe de trois - QuizAvec des cartes "cliffhanger" pour pimenter la partie ! Des cartes "questions" qui portent sur plus de 500 séries culte et des cartes "parcours" pour évaluer votre culture séries !