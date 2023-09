Le Japon. Des chasseurs-cueilleurs à Heian, -36 000 à l'an mille

Il y a près de 40 000 ans, le Japon n'était pas encore l'archipel que l'on connaît : reliées au continent, ces terres aux reliefs hostiles et aux conditions climatiques et géologiques capricieuses - une trentaine de volcans en activité - accueillirent les premiers hommes, une dizaine de milliers tout au plus, venus de Corée et de Sibérie. Son immensité longitudinale eut des conséquences sur le développement des sociétés et, au cours des temps anciens, plusieurs sphères culturelles coexistèrent. Dans l'est et le nord-est des chasseurs-cueilleurs se sédentarisèrent et furent parmi les premiers au monde à élaborer une poterie sophistiquée, qui fait la réputation de la culture Jômon, mais ne s'engagèrent jamais dans la "révolution agricole" . A l'inverse, la culture Yayoi au nord-ouest de Kyûshû introduisit l'agriculture et la riziculture inondée. Puis apparurent dans le Yamato les premières traces d'un Etat, auquel échappèrent longtemps des sociétés locales marginales, avant que le Japon en tant qu'Etat centralisé avec à sa tête un empereur, le tennô, surgisse soudainement dans le dernier tiers du VIIe siècle. L'Etat des Codes qui se mit alors en place représente un moment majeur de l'histoire japonaise : les institutions créées au tournant des VIIe et VIIIe siècles perdurèrent, formellement, jusqu'aux années 1870. A partir des résultats produits par l'archéologie japonaise, l'une des plus dynamiques au monde, d'une iconographie méconnue et de cartes inédites, les auteurs retracent une histoire peu conventionnelle du Japon ancien, des origines de l'humanité dans l'archipel jusque vers l'an mille.