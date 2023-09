L'Oracle intuitif

Tirer les cartes de cet oracle, c'est prendre du temps pour soi, explorer ses ressentis et développer son intuition. Méditez sur les illustrations et les messages associés : sources d'inspirations positives, ces cartes s'accorderont à votre voix intérieure pour éclairer vos questionnements et votre cheminement personnel. Tout un univers bienveillant alliant féminin sacré, intuition, éléments naturels et positivité s'ouvre à vous. Dans ce coffret : - 44 cartes, chacune illustrée d'une aquarelle inspirante associée à une notion puissante : équilibre, connexion aux autres, confiance, âme chamane... - Un livre d'interprétation avec la signification des cartes, des méthodes de tirage et des rituels simples à mettre en oeuvre pour vous accompagner sur la voie du bien-être.