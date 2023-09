Speedy graphito. Une histoire (d'amour) de l'art

Pionnier du street art en France au début des années 1980, Speedy Graphito, alias Olivier Rizzo, tout en gardant sa propre touche graphique facilement reconnaissable et qui reste sa marque de fabrique, s'amuse progressivement à rebattre les cartes de l'histoire artistique des arts. Speedy Graphito s'inspire par exemple de l'oeuvre des grandes figures de l'art que sont Mondrian, Braque, Picasso ou Dalí, en revisitant le constructivisme, le cubisme et le surréalisme. Comme s'il voulait goûter à toutes les aventures plastiques, dans une sorte de syncrétisme du street art et de l'histoire des arts. Ce retour, ce recours aux mouvements artistiques majeurs des arts est mis en perspective tel un délicieux pastiche d'institutionnalisation culturelle, ou encore comme un manifeste solennel d'art total, mais combien rempli d'humour ! Speedy Graphito se définit comme un DJ des arts plastiques : il mixe les genres et les époques, il sample les images, en mettant sur le même support l'objet, qui peut être objet artistique ou signe, son intention et sa représentation, voire sa manipulation.