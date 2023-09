Versailles 1939-1945. UN CHÂTEAU DANS L'OBJECTIF

Il est des pages méconnues de l'histoire du château de Versailles, et pourtant remarquablement documentées. Celle de la Seconde Guerre mondiale en est l'une des plus intrigantes. Des préparatifs de l'avant-guerre à la réouverture du musée, en passant par l'occupation allemande, l'ouvrage reprend la web-série en 4 épisodes "Versailles occupé. Le château dans la seconde Guerre mondiale" au succès international, et offre une plongée fascinante dans les péripéties qu'a connues le palais versaillais durant la Seconde Guerre mondiale. Le livre fait ressortir de l'oubli ces hommes et femmes qui se sont battues pour protéger ce chef-d'oeuvre du patrimoine national. Le tout à travers des écrits de l'époque, d'anciennes coupures de journaux, d'autres archives, et plus intéressant à voir encore, des photos prises en plein Versailles occupé.