Culture Vintage. La véritable histoire de la mode 1920-1990

Décennie après décennie (des années 1920 aux années 1990 Marjorie Le Noan décrit la mode non pas celles de la haute couture, mais celle des magazines et de la vie de tous les jours A partir de documents d'archives, comme dans sa chaîne YouTube, elle passe en revue les tendances et analyse les moindres détails, tout en défaisant les clichés. Une aventure passionnante de la mode, superbement illustrée dedocuments d'archives pour mettre en avant les vêtements qui ont une histoire.