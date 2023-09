Le grand atlas de l'Egypte ancienne

Un ouvrage de référence pour comprendre l'Egypte ancienne, civilisation antique qui fascine le monde. S'étendant sur plus de 3 000 ans avec la succession de trente dynasties, l'Egypte ancienne est une période fascinante à l'origine d'un fabuleux héritage culturel et artistique. Cet ouvrage en collaboration avec Le Monde et Histoire & Civilisations offre aux lecteurs les clés pour comprendre cette période puissante et iconique. La naissance de l'Egypte pharaonique est un processus long et complexe. L'avènement d'une royauté unique en constitue la manifestation la plus spectaculaire. Vers la fin du IVe millénaire, plusieurs royautés précoces apparaissent et l'intégration de ces espaces très divers et de leurs populations variées s'étale sur plusieurs siècles, jusqu'à la consolidation du pouvoir pharaonique. L'Egypte doit ensuite affronter une géopolitique complexe, où des grands pouvoirs cherchent à contrôler les ressources et le trafic commercial sur de vastes espaces. En ces temps troublés, l'Egypte réussit à préserver l'originalité de sa culture et son indépendance politique, et survit grâce à ces derniers pharaons, là où tant de grandes puissances disparurent à jamais. Enfin, le début du Nouvel Empire marque une période fastueuse pour l'Egypte. Son architecture monumentale se développe avec des conséquences lourdes pour l'avenir du pays, dû au contrôle des richesses au moment où les grandes puissances de l'époque s'opposent pour la domination des terres. La dissolution de l'empire pharaonique en Nubie et au Levant, les invasions des Libyens et des peuples de la mer ainsi que l'indépendance grandissante des temples scellèrent le destin du Nouvel Empire.