Le premier Dumas Tome 2 : Le Diable noir

Dumas face à Bonaparte : deux hommes, deux forces, deux visions opposées. Qui aurait pu imaginer que le père d'Alexandre Dumas fut un ancien esclave noir devenu un grand général de l'armée puis le principal rival de Napoléon ? C'est pourtant le parcours hors du commun de cet homme né en Haïti d'un père noble blanc. En s'enrôlant dans l'armée, Alexandre renonce à son nom de famille et commence au plus bas de l'échelle. A force de prouesses militaires, il sera nommé chef de l'armée occidentale en 1794. Il consolide alors les victoires révolutionnaires contre les insurgés. Comme à son habitude, il se démarque des soldats en évitant les excès et surtout, en épargnant les civils. Dumas réorganise l'armée et condamne fermement les exactions ! Sa carrière va prendre une tournure inattendue lorsqu'il est repéré par Napoléon Bonaparte et intègre l'armée italienne à Milan ! Mais en entrant sous les ordres du jeune Bonaparte âgé seulement de 27 ans, la situation va s'envenimer. Bonaparte permet à ses troupes de piller sans vergogne les populations locales. Dumas est un humaniste, pas un meurtrier. Tandis que l'on assiste à son ascension au sein de l'armée napoléonienne, la tension entre les deux hommes devient de plus en plus palpable... Dans ce second tome Salva Rubio qui a travaillé sur de nombreux ouvrages historiques (Django Main de feu ou Les Zazous) et le dessinateur Ruben Del Rincon (Les Trois Mousquetaires) continuent de nous surprendre avec ce récit incroyable en hommage à ce héros de guerre et fervent républicain, oublié par l'Histoire qui finira par diriger 50 000 hommes et prendre part à la Révolution française.