Noir horizon. Tome 1. Sitra Ahara

Au-delà du mur, l'Enfer. Dans un monde post-apocalyptique en souffrance, la planète Kepler-452 b intéresse de près l'armée. Toutes les tentatives de traverser son " mur " se sont soldées par de cuisants échecs. Mais qu'y a-t-il derrière cet écran noir d'où aucun des soldats n'est jamais revenu ? Quelle source d'énergie abyssale les dévore jusqu'au dernier ? Face à ce noir horizon, les sondes et les androïdes tombent en panne, les caméras se brouillent. Les damnés de la prison de Kadingirra pourraient-ils réussir l'impensable ? Le Gouverneur a l'intime conviction que ces repris de justice qui n'ont plus rien à perdre pourraient être leur porte d'entrée sur cette planète. Recrutés parmi une horde d'assassins, les six rebelles ne savent pas encore ce qui les attend mais n'ont aucune intention de faire marche arrière ! Une fois sur Kepler, ils vont croiser le mal absolu... car le brouillard transforme les hommes en ce qu'ils ont de plus sombre. Pour ces six criminels ou six prophètes, c'est le début d'une expédition en Enfer. A moins que ce ne soit le début d'une mission d'envergure pour l'Humanité... Philippe Pelaez et Benjamin Blasco-Martinez nous réservent un récit SF déconcertant et ésotérique mêlant subtilement références bibliques et scientifiques. Premier tome d'une trilogie qui se veut une allégorie de la tyrannie, Noir Horizon interroge le lecteur : qu'est-ce qui permet à un nombre restreint d'individus d'imposer leur volonté ? Comment l'homme en arrive-t-il à se soumettre de plein gré ? Avec une forte approche cinématographique, le duo signe un album qui détone, à l'ambiance incandescente avec une forte portée universelle.