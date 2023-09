Coffret Trico' cocoon

Grâce à ce kit, réalisez 5 créations faciles en tricot pour passer un hiver en mode cocoon ! Guêtres, mitaines, chapka, bandeau et corbeille déco... Ces 5 créations douillettes ne nécessitent que 2 pelotes chacune et sont très faciles à réaliser même pour des débutant(e)s en tricot. Point mousse, point jersey, côtes... Grâce à des explications claires accompagnées de photos, découvrez et apprenez toutes les techniques et les points de base pour vous lancer dans votre premier ouvrage aux aiguilles. De la laine, des aiguilles et un peu de temps le week-end suffisent pour créer de beaux accessoires mode et déco pour soi ou à offrir !