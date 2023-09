20 comptines et berceuses d'Ukraine pour plonger dans la culture musicale de ce pays. Ce nouveau livre-disque "Comptines du monde" révèle toute la beauté du chant populaire ukrainien. Ce chant peut être rituel (Noël, célébration des saisons) ou non rituel (thèmes historiques ou politiques, berceuses, jeux de doigts, etc.), mais il est toujours émouvant, tour à tour joyeux ou sensible. Il reflète la vie au quotidien du peuple ukrainien, son esthétique et sa vision du monde. Le collectage a été effectué par Nathalie Soussana durant plusieurs mois auprès de réfugiés ukrainiens en France, en Allemagne et en Pologne.