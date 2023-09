Les infiltrés. L'histoire des amants qui défièrent Hitler

Harro et Libertas Schulze-Boysen, couple d'espions allemands infiltrés dans l'administration du Reich et à la solde de l'Union soviétique, furent à l'origine de l'Orchestre rouge de Berlin, le mouvement de résistance à Hitler. Ils furent exécutés par les nazis en 1942. Leur histoire est racontée par Norman Ohler, auteur du best-seller "L'extase totale. Le IIIe Reich, les Allemands et la drogue".