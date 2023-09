Comment fonctionnent les marées ? Qui est le meilleur ami du poisson-clown ? Quelle longueur fait la Grande Barrière de corail ? Où vit le poisson le plus laid du monde ? Dans ce documentaire spectaculaire truffé de jeux et d'informations étonnantes, la vie marine dévoile tous ses secrets... Plongez dans de somptueuses illustrations et partez à la découverte des écosystèmes marins et de leurs habitants, qui déploient des trésors d'ingéniosité pour vivre ensemble, s'entraider et faire face au dérèglement climatique !