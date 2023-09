Un tour sur le bolide

"Je jetai un coup d'oeoeil au compteur. On roulait à cent-quarante. On était dans le Bolide, à présent, lui et moi ; on s'élançait sur la ligne droite de la mort". Alors que sa mère vient d'être admise en urgence à l'hôpital, Alan part sans plus attendre sur les routes pour arriver à temps à son chevet. Mais parmi tous les chauffeurs sordides qui prendront l'étudiant en stop ce soir-là, l'un d'eux se révèlera particulièrement... diabolique.