Le Grand Livre des véhicules

Du char à boeuf au vélo hollandais, en passant par l'Orient Express et la Vespa, les moyens de locomotion sont infinis. A travers d'incroyables planches illustrées fourmillant de détails, Otto la petite souris et l'ours Brutus nous font voyager d'une époque à une autre, nous apprenant une multitudes d'informations aussi utiles qu'insolites sur toutes sortes de véhicules. On y découvre notamment que la couleur noire des pneus est due à un colorant, que la roue symbolise la vie dans de nombreuses cultures, ou encore que les premières voitures ressemblaient à des chaussures géantes. Les doubles pages, organisées par thématique, époque ou style de véhicules, sont truffées de mots loufoques, en français et en anglais, pour un imagier drôle et international. A partir de 6 ans