Album de famille. La grande histoire de nos ancêtres

Le visage de ceux qui nous ont précédés raconte une histoire : la nôtre. Aujourd'hui, grâce aux archéologues et paléontologues qui ont reconstitué avec patience les squelettes de nos ancêtres, et grâce aux généticiens qui ont étudié leur ADN, des artistes ont pu recréer les traits des premiers hommes, de Lucy à la momie Ötzi en passant par Néandertal. A travers quinze visages, le généticien italien Guido Barbujani raconte la vie quotidienne de ces hommes et femmes. Il retrace pour chacun leur parcours, leur origine, le monde dont ils sont issus, leurs migrations... jusqu'à la découverte de leur sépulture. Au fil des récits, nous comprenons qui nous sommes et à quel point nous sommes proches de nos ancêtres dans cette longue chaîne généalogique émergeant du fond des temps. Guido Barbujani est généticien des populations, biologiste de l'évolution et professeur de génétique à l'université de Ferrare. "Guido Barbujani joue le rôle d'un Virgile moderne et nous emmène dans un voyage à la fois instructif et divertissant". Tuttoscienze "Une alternative lumineuse au Sapiens de Yuval Noah Harari". Il Manifesto