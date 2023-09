Louise Michel. Je suis tout en orage

La petite Louise a des rêves de géante. Enfant déjà, elle rédige des pamphlets et s'insurge contre les injustices. Adolescente, elle prend conscience de l'oppression du peuple, en particulier des femmes, vole pour nourrir les plus pauvres et écrit des lettres passionnées à Victor Hugo. Adulte, sa colère gronde et ses mots font frémir, galvanisant les courages, enflammant les coeurs, dans les campagnes comme sur les barricades. Louise Michel : un nom comme un étendard, en lettres noires sur le rouge du drapeau communard.