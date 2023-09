"C'est une petite fille, à la sortie d'un concert, qui m'a donné l'élan qui me manquait. Elle m'a demandé, simplement : La musique, ça sert à quoi ? J'ai été, un court instant, aussi déconcertée que ses parents. Oui, pour quoi faire la musique ? Et pour quoi faire tous ces musiciens grâce auxquels nous continuons à entendre un son qui traverse les siècles ? Tous ces artistes qui ne produisent ni ne fabriquent rien dans un monde pourtant dévolu à la matière, à la technique, un monde où, justement, la parole ni le dialogue ne sont plus vraiment le diapason de nos échanges. De là, ce livre, et l'idée que porte son titre Renaître. Ce n'est encore pas assez d'être né : il importe de se remettre au monde, et de l'aimer". Hélène Grimaud Reçue première à l'unanimité à l'âge de treize ans au conservatoire de Paris, grand prix de l'Académie du disque à quinze ans, la pianiste Hélène Grimaud mène une carrière internationale qui fait d'elle une ambassadrice de la musique acclamée à travers le monde. Passionnée par l'éthologie, elle ne cesse d'oeuvrer, en parallèle, au service des espèces menacées. Dans ce livre écrit avec une sincérité rare, elle revient, au gré de ses entretiens avec l'écrivain Stéphane Barsacq, son ami de toujours, sur ses engagements. Renaître est une invitation à ouvrir les yeux sur ce qui nous environne et à le voir comme pour la première fois.