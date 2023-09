Concours commun IEP. Tout-en-un, Edition 2024

Le manuel le plus complet pour préparer le concours commun des IEP d'Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse ! - Le cours complet en histoire et en anglais - Une synthèse sur les thèmes 2023 de questions contemporaines - La méthodologie de toutes les épreuves - 15 sujets d'annales corrigés pour toutes les épreuves des deux concoursPréparez-vous à toutes les épreuves - Questions contemporaines - Histoire - Anglais15 sujets de concours blancs corrigés