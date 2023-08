L'ennemi à nos portes

Autrefois magnat du pétrole et plus grosse fortune de Russie, Mikhaïl Khodorkovski a été condamné à dix ans de Goulag pour avoir dénoncé la corruption de l'Etat. Devenu le plus célèbre opposant à Vladimir Poutine, il en décrypte les terribles déviances. Jeune soviétique devenu patron d'industrie, puis conseiller des puissants et enfin dissident politique de premier plan, Mikhaïl Khodorkovski est un témoin privilégié de l'histoire récente de la Russie. Fin connaisseur de l'âme russe qu'il se désole de voir aussi maltraitée que son peuple, il décrit et analyse avec acuité la réalité de son pays ? : la "? démocratie aménagée ? " imposée par Poutine, ses rapports avec le groupe Wagner, le système mafieux auquel il soumet tout l'appareil d'Etat, la fracture qui divise le pays entre anti- et pro-Occident, l'expansionnisme galopant, les victimes et martyres du système poutinien... Dans ce témoignage inédit, Mikhaïl Khodorkovski révèle le véritable visage de l'ogre de Moscou et de son entourage, répond aux questions que nous nous posons sur ce pays de tous les excès et de tous les fantasmes, et donne enfin quelques perspectives d'avenir. Militant pro-démocratie en exil aujourd'hui le plus célèbre au monde, il est une voix indispensable en faveur de la réconciliation Est-Ouest.