Suffit-il (vraiment) de traverser la rue pour trouver un emploi ?. Et 80 autres questions du débat public décryptées en infographies

80 datavisualisations pour répondre aux questions que vous vous posez (ou pas) ! Alors que les grands sujets de société sont bien souvent au coeur des débats actuels, nous avons tendance à façonner notre opinion à partir d'autres opinions, d'impressions et d'avis bien tranchés. Les données quantitatives permettraient d'avoir un point de vue plus objectif sur ces sujets, mais savoir lire des tableaux de données reste fastidieux ! La datavisualisation est la solution pour les représenter efficacement. Dans cet ouvrage, trois datajournalistes du journal Libération répondent à 80 questions qui agitent le débat public actuel : inégalités, environnement, politique, économie, santé, migrations... Grâce aux datavisualisations, nous pouvons obtenir une réponse immédiate et visuelle à ces problématiques, dégager les tendances, avoir en tête des ordres de grandeur, et apprendre ainsi à déjouer les idées reçues. Suffit-il vraiment de traverser la rue pour trouver un emploi ?