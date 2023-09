Maîtriser les techniques rédactionnelles. Pour des textes clairs et efficaces, 2e édition

Internet et les réseaux sociaux ont fait de l'écrit un canal privilégié de la communication. Or convaincre, faire passer un message, séduire, demandent une maîtrise et des techniques rédactionnelles particulières. A partir de son expérience personnelle et s'appuyant sur de nombreux exemples, l'auteur propose une méthode pratique et concrète pour rédiger des textes efficaces, qui délivrent le bon message au bon destinataire. Du choix des mots à la structure du texte, en passant par celle des phrases, il donne les clefs d'une écriture qui atteint ses objectifs.