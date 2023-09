Géostratégix 2. Les grands enjeux du monde contemporain

Sur un scénario de Pascal Boniface et des illustrations de Tommy, l'histoire géopolitique contemporaine expliquée en images. Les 110 planches illustrent les différentes thématiques clés qui ont changé les relations internationales et les équilibres géopolitiques encore plus rapidement depuis 2000. Une BD passionnante, en deux couleurs, qui nous plonge dans la géopolitique mondiale, en expliquant de manière simple et avec humour la vie internationale et les rapports de force qui en découlent.