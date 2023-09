Révolution Pâtisserie

Pour une pâtisserie saine et bien-être. Si la pâtisserie est un art culinaire d'excellence qui vise autant le beau que le bon, on lui demande rarement d'être également bonne pour la santé. Et pour cause : on a longtemps pensé que pâtisserie et diététique étaient antinomiques. Johanna Le Pape, championne du monde des Arts sucrés en 2014, aborde la pâtisserie sous un angle nouveau, celui de la nutrition bien-être et santé, et offre une vision plurielle et engagée. Elle fonde son art et ce livre sur 5 piliers : - Diversifier en intégrant une large variété d'ingrédients dans sa pâtisserie (farines, sucres, laits, huiles, fruits et légumes, algues, épices, huiles essentielles, etc.) - Equilibrer les sucres et les fibres pour un IG bas - Sourcer les ingrédients de saison auprès de producteurs engagés - Innover en préservant les micronutriments par des procédés de transformation et de cuisson adaptés - Recycler nos déchets en de nouvelles ressources Voici la première bible de la pâtisserie bien-être, enrichie de 45 recettes sucrées (de base et des créations), aussi savoureuses qu'ingénieuses.