Mes petites gorgées de bonheur

Passer en mode écolo-happy, ça coule de source avec cette gourde en verre habillée de feuillages. D'une contenance de 500 ml, elle préservera le goût de vos boissons ! Dans ce coffret, vous trouverez : - 1 jolie gourde en verre réutilisable à l'infini avec un bouchon en bambou et une poignée tressée. - Un livre de 48 pages avec 40 conseils et astuces aussi zen que healthy pour prendre soin de vous : faites-vous plaisir et essayez les energy-balls, la méditation ou la green-déco !