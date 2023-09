Le lance-croquettes et autres jeux malins

Fini les siestes dans le canapé ! Découvrez dans ce coffret : - Un lance-croquettes pour stimuler votre chien ou votre chat en lui donnant à manger. On appuie sur le bouton et la croquette jaillit, invitant l'animal à sauter pour l'attraper. - Un livre de 48 pages avec un côté " chien " et un côté " chat " rappelant les conseils essentiels (comprendre son animal, bien le nourrir, lui proposer des jeux et des activités adaptées) pour vivre en toute complicité avec son compagnon à quatre pattes.