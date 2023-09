Je découvre les échecs - coffret avec plateau de jeu et méthode d'apprentissage

Une boîte de jeu complète pour apprendre à jouer aux échecs : un plateau de jeu (225 x 225 mm), 32 pièces d'échecs (2 couleurs), et surtout un livret d'initiation de 48 pages. Celui-ci comprend : une histoire de ce jeu, un mode d'emploi illustré expliquant le rôle et les mouvements de chaque pièce (pion, tour, fou, cavalier, dame et roi), le déroulement d'une partie avec exemples de stratégie et un tableau pour comptabiliser les parties.