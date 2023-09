Coffret feutre magique - 5 tableaux à colorier et tamponner - coffret avec accessoires

Un coffret contenant 5 tableaux d'animaux revêtus d'un surfaçage magique blanc et une ardoise magique recto-verso avec une éponge, 1 stylo avec réservoir d'eau et un tampon. Un feuillet avec les tableaux finis peut servir de modèle à l'enfant. Grâce à son feutre et son tampon, il colorie et trace des motifs et il peut aussi tapoter avec son doigt, pour faire apparaître comme par magie les images et les couleurs qui disparaissent ensuite en séchant. Il peut recommencer à l'infini !