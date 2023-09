Soirée pyjama - boite avec livre et cartes

Une boîte de jeu proposant 102 cartes réparties en 6 thématiques (Devinettes, rébus et charades ; Je sais tout ; Ecolo ou pas écolo ? ; Petit bac ; Copains copines ; C'est toi la star ! ). Objectif : essayer de répondre le plus vite possible aux questions. Un livret de 96 pages apporte toutes les réponses aux questions et de nombreuses informations documentaires. Un second livret de 80 pages propose des conseils pour organiser sa pyjama party et toutes sortes d'activités et de jeux à faire avec ses amis : tests, concours d'origami, tours de magie, mimes, action ou vérité, pages de notes. Pour les filles et les garçons. De 2 à 8 joueurs. Durée d'une partie : environ 30 minutes.