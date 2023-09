Mousses, crèmes, biscuits & entremets

En gastronomie, un entremets est un plat sucré servi le plus souvent entre le fromage et le dessert. Dans son premier ouvrage, Sengul du site Autour du sucre vous démontre que les entremets c'est facile à réaliser et inratable si on suit ses explications claires, précises et sans vocabulaire technique avec un peu de matériel et du temps (eh oui, il y a des temps de repos). Les meilleurs pâtissiers n'ont qu'à bien se tenir, Sengul vous propose des recettes aussi esthétiques que délicieuses. Après les recettes techniques de base (génoise, biscuit joconde, tempérage du chocolat, biscuit cuillère, succès, confit de fruits, mousse, glaçages, croustillant...) expliquées en pas-à-pas et en photos, 30 recettes d'entremets de sa création : 3 chocolats, framboise et vanille, tiramisu, tourbillon exotique, tourbillon chocolat, vanille et praliné, entremets litchi et framboise, entremets éclairs façon Snickers®, Banoffee pie vegan, bûche agrumes...