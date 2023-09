LILO ET STITCH - Monde Enchanté - Le Noël de Stitch - Disney

Découvrez une histoire illustrée issue de l'univers du film Lilo et Stitch, à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. Résumé : Stitch s'apprête à fêter Noël pour la première fois ! Aux côtés de Lilo, le petit extraterrestre bleu veut tout apprendre de cette merveilleuse fête. Mais, attention : le Père Noël ne récompense pas ceux qui font des bêtises...