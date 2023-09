DISNEY - 24 Histoires pour attendre Noël - Hors Série

Faites de chaque jour de décembre un moment magique grâce à ces 24 nouvelles histoires de Noël avec les personnages Disney et Pixar. Plongez au coeur des aventures de Raiponce, Stitch, Peter Pan, et bien d'autres encore dans 24 courtes histoires de 6 pages chacune... et patientez avec eux jusqu'au soir de Noël ! Pour les 3-7 ans.