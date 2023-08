Petits plats vegan avec The Chef Tomy. 30 recettes pour se régaler sans protéines animales

Quand on souhaite végétaliser son alimentation, on manque souvent d'idées pour la cuisine de tous les jours. Thomas Loeffler, alias The Chef Tomy, a donc créé le livre qu'il aurait aimé trouver quand il est devenu vegan, avec des recettes salées et sucrées faciles, des alternatives végétales au steack haché, à la fameuse sauce bolognaise ou à la mozza que tout le monde adore. Pancakes coréens, curry de pois chiches, lasagnes, boulettes de lentilles à l'indienne, tarte au citron meringuée... des recettes classiques en version vegan aux plats plus originaux, vous n'avez plus qu'à tester et vous régaler !