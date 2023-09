DISNEY - Choisis la suite de l'histoire - Mickey et le Mystère de noël

Avec Mickey et le Mystère de Noël, tu as le pouvoir de choisir et d'influencer la suite de l'histoire ! Page après page, tu peux décider de la prochaine action de Mickey, Minnie et leurs amis. A toi de faire les bons choix ! Résumé : Mickey et ses amis partent célébrer Noël à la montagne ! Mais entre les préparatifs, une étrange disparition et un accident de traîneau, le séjour ne s'annonce pas de tout repos... Alors, à toi de jouer ! Aide le groupe à passer un merveilleux Noël en faisant les bons choix, et découvre plusieurs aventures grâce aux différents chemins !