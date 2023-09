VAIANA - Mon Histoire à Ecouter [QR code - L'histoire du film - Disney

L'histoire complète du film à lire et à écouter avec un QR Code ! - Un petit album illustré de 48 pages pour découvrir les aventures de Vaiana et Maui. - Un livre accompagné de la version audio pour plonger au coeur de l'histoire. - Une immersion complète grâce aux effets sonores et aux dialogues originaux du film. Dès 3 ans. L'histoire : La jeune Vaiana se lance dans une incroyable aventure sur les flots, pour retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse, et accomplir la quête inachevée de ses ancêtres. Au cours de sa traversée, elle rencontre le légendaire demi-dieu Maui, qui l'aide à sillonner les océans et à affronter de redoutables créatures.