MICKEY, L'APPRENTI SORCIER - Disney Cinéma - L'histoire du film + histoire inédite

Toute l'histoire du film Mickey, L'Apprenti Sorcier dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. - Contient également une suite inédite, pleine de magie, pour découvrir une nouvelle aventure de L'Apprenti Sorcier, avec de magnifiques illustrations ! Dès 3 ans. Résumé : Assistant du puissant sorcier Yen Sid, Mickey rêve de devenir comme lui. Mais, en attendant d'être prêt, il s'occupe principalement des tâches ménagères. Alors, lorsque son maître s'absente, Mickey ne résiste pas à la tentation et essaie de pratiquer la magie seul, provoquant de nombreuses catastrophes ! L'apprenti sorcier arrivera-t-il à s'en sortir ?