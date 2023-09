L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK - Hors-Série - L'histoire du film

Découvre l'histoire du film L'Etrange Noël de Monsieur Jack dans un album grand format, avec des illustrations inédites ! L'histoire complète du film d'animation iconique de Tim Burton, racontée avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 4 ans. L'histoire : Jack, le Roi des Citrouilles, organise les fêtes d'Halloween les plus effrayantes qui soient. Mais le squelette s'ennuie : il en a marre de célébrer encore et toujours la même chose. Lorsque Jack découvre la ville de Noël, il n'en croit pas ses yeux. Là-bas, les habitants semblent si heureux ! C'est décidé, cette année, il s'emparera de Noël. Et ce sera inoubliable !