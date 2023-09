DISNEY PRINCESSES - Le très grand Cherche et Trouve - Vol. 2

Un " cherche et trouve " en très grand format ! Un livre-jeu tout-carton pour aiguiser son sens de l'observation. - 8 scènes issues des univers Disney Princesses pour s'amuser avec Vaina, Raiponce, Belle, et plein d'autres personnages ! - Près de 300 éléments à rechercher, dont les princesses et leurs amis. - 30 éléments à retrouver dans chaque scène. Contient : Motunui, l'île de Vaiana / Le royaume de Raiponce / Le château de la Belle aux bois dormant / Le Pays de Cendrillon / L'empire de Mulan / La contrée de Blanche-Neige / L'Amérique, terre de Pocahontas / Le village de la Belle et la Bête. Dès 3 ans