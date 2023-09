DISNEY BABY - Mes Premières Histoires - Le Calendrier de l'Avent 24 Histoires

Un calendrier de l'Avent spectaculaire avec la collection best-seller des Premières histoires Disney, pour accompagner les 0-3 ans dans leurs premières découvertes ! Chaque jour, un petit livre d'histoire de 16 pages sur l'un des personnages préférés de votre enfant pour l'accompagner dans un compte à rebours jusqu'à Noël... Contient les 24 histoires complètes de : Petit Zip n'a pas sommeil / Jack-Jack va se coucher / Simba n'en fait qu'à sa tête / Panpan aime sa famille / Elsa cherche Olaf / Tic et Tac fêtent Noël / Minnie rencontre une licorne / Shere Khan n'a peur de rien / Timon et Pumbaa font des blagues / Olaf et la luge magique / Les Aristochats font un spectacle / Bambi découvre la neige / Mickey part en voyage / Winnie se fait un ami / Rémy cuisine comme un chef / Panpan découvre la nature / Olaf aime les câlins / Pinocchio a peur du noir / Winnie et le doudou perdu / Simba apprend la politesse / Dumbo se déguise / Mickey rencontre un dinosaure / Winnie fait un bonhomme de neige / Clochette organise une fête surprise Dès 18 mois.