Street food. Les recettes à cuisiner à la maison

Fort de ses reportages à travers le monde, Jean-François Mallet nous livre la quintessence de la street food asiatique qui pour lui est un patrimoine vivant, une forme de résistance à la mondialisation. Grâce à de sublimes photographies qui captent le geste et l'ambiance, mais à de longs mois dans sa cuisine pour retrouver le goût et les textures des recettes locales, il nous emmène dans les food markets thaïlandais, les marchés de nuit au Vietnam, les food centers hongkongais, les hawkers centres de Singapour, les ruelles indonésiennes... Ce fut un long travail de recherche car les recettes de la street food ne sont pas écrites, les proportions ne sont pas définies et la liste des ingrédients n'est pas affichée. Challenge réussi : retrouvez plus de 100 recettes incontournables de la street food asiatique à cuisiner à la maison pour retrouver le goût de l'authentique.