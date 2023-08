Les petites histoires de Nino Dino : Waaaargh, c'est la rentrée !

Demain, c'est la rentrée ! Mais Nino Dino n'a pas du tout envie d'aller se coucher, il a encore sa tour à monter. Le lendemain matin, Nino Dino n'est pas pressé de se lever, il est encore fatigué... Le réveil, le petit déjeuner, le dernier débarbouillage avant de partir, tout est prétexte pour traîner un peu. Mais Papa et Maman ne sont pas d'accord, il est temps d'aller à l'école ! Une histoire de rythme et d'école Nino Dino est comme tous les enfants : dur, dur de se dépêcher pour aller à l'école. Et, quel que soit le moment, les parents n'ont qu'un mot à la bouche : "Dépêche-toi ! " Nino Dino est un enfant comme les autres... Un héros à l'image de ses lecteurs Nino Dino, le héros fort en émotions, ressemble à tous les enfants. Même s'il ne met pas beaucoup d'entrain pour se préparer, il est toujours content d'aller à l'école pour retrouver ses copains. Ces histoires, plus courtes et à petit prix, sont parfaitement adaptées aux enfants dès la première année de maternelle.