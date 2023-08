A l'ombre des nervures

Initiée en 2017 avec Tout au milieu du monde, la "Bibliothèque dessinée" , notre collection de romans graphiques, aujourd'hui forte de plus d'une dizaine de titres, a fait peau neuve en 2022 en adoptant un nouveau format (similaire à ceux des BD), plus grand, sous couverture cartonnée, avec dos rond et vernis gonflant. Ce nouveau volume propose une aventure loufoque et déjantée, course contre la montre dans une basilique aux dimensions cyclopéennes pour la fécondation d'un oeuf divin. Fin connaisseur de Terry Pratchett, Timothée Rey (texte) en a retenu la substantifique moelle pour livrer un récit plein d'humour, et même iconoclaste, sans omettre une certaine exigence stylistique qui évite à la narration un aspect potache. Bédéaste installé (Dargaud, Vent d'ouest...), Patrick Larme rehausse le texte d'un dessin en ligne claire, très organique et féerique, propre à l'univers de contes de fées modernes du roman, qui est une fable caustique et anticléricale.