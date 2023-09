1979. Des militantes captent les ondes pour y diffuser leurs émissions pirates, faisant fi du monopole d'Etat. Ils en appellent à la justice et à l'égalité dans une France qui ne traite pas de la même manière ses citoyens français et les fils d'immigrés. Au même moment, des journalistes militants abreuvés à la lutte des classes, se réunissent pour une émission d'actualité syndicale et politique dans un petit local clandestin à Paris. Ils suivent le fil des grèves et des mobilisations, fêteront l'arrivée de la gauche au pouvoir et se diviseront sur le cas du PS. Faut-il soutenir ou rompre avec Mitterrand lorsqu'il optera pour "le tournant de la rigueur" ? Dans les usines automobiles Talbot à Poissy, Pierre est aux premières loges des chutes de production et de la montée du chômage. Il voit monter les discours xénophobes et les violences à l'encontre des travailleurs immigrés, premières cibles des licenciements et plus précaires. Il vient en aide à son voisin, victime des violences et à ses amis et mène une lutte ardente. La pièce fait le récit de plusieurs espoirs déçus et questionne le contemporain à la façon d'un détour, en auscultant le passé. Pièce écrite pour 4 comédiennes et 4 comédiens